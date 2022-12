Dwa warianty dojazdu do zachodniej obwodnicy

źródło fot.: www.pixabay.com/photo-688566 (domena publiczna)

Ominięcie miejscowości Przęsocin, przy dojeździe do węzła Police, jest wariantem optymalnym - uważa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o planowane połączenie północnych dzielnic Szczecina z projektowaną zachodnią obwodnicą.

Obecnie negocjowane są już tylko dwa warianty: jeden gminny, a drugi generalnej dyrekcji.



Nowa trasa dojazdowa nie jest jeszcze ostatecznie wytyczona, ale powinna iść zupełnie nowym śladem - uważa Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Przejazd przez Przęsocin, przez centrum Polic, już obecnie ruch jest tam bardzo duży i jeżeli do tego dodalibyśmy ruch w kierunku Zachodniej Obwodnicy Szczecina, ten docelowy wyjazdowy od strony Szczecina, to wówczas mielibyśmy duże problemy komunikacyjne z dostaniem się do tych węzłów.



Negocjacje w sprawie wyboru ostatecznego wariantu nadal trwają. Kolejne rozmowy odbędą się na początku grudnia - dodaje Mateusz Grzeszczuk. - W tej chwili rozmawiamy z gminą, żeby te rozwiązania komunikacyjne zapewniały właściwy dojazd do węzła Police nie tylko z pominięciem Polic, ale również tak, aby zapewnić najlepszy dojazd od północnych dzielnic Szczecina.



Na wybudowanie nowej trasy dojazdowej do węzła Police władze gminy otrzymały prawie 250 milionów wsparcia rządowego.