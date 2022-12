Nowe metody terapii w Zdrojach [ZDJĘCIA]

Fot. Szpital Zdroje Szczecin

Seanse filmowe, przejażdżki na stacjonarnych rowerach czy zajęcia plastyczne - to nowe metody terapeutyczne, jakie wprowadza szpital Zdroje w Szczecinie. Skorzystają z nich pacjenci oddziałów psychiatrycznych.

To oferta przede wszystkim dla pacjentów, którzy nie mogą opuszczać oddziału.



- Szpital kupił również sprzęt sportowy, cztery rowery stacjonarne - mówi Aleksandra Dziadura, psychoterapeuta ze szpitala Zdroje. - Są skazani na pobyt w oddziale i żeby umożliwić im dojście do równowagi psychicznej, bardzo przydaje się sprzęt sportowy np. rowery stacjonarne, stoły do tenisa stołowego, ping ponga, steppery, gdzie pacjent zamiast chodzić po prostu po korytarzu, może konstruktywnie ten czas wykorzystać i zadbać o swoją kondycję.



Placówka kupiła też laptop z rzutnikiem, który będzie wykorzystywany do terapii młodzieży - dodaje Aleksandra Dziadura. - Będziemy oglądać treści z popularnych kanałów internetowych, gdzie np. osoby, które już przeszły kryzys psychiczny, chcą się tym dzielić i opowiadają o tym.



Szpital Zdroje na sprzęt otrzymał 24 tysiące złotych z budżetu województwa zachodniopomorskiego.