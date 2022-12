Rower miejski wypożyczymy także zimą

To pierwszy raz w historii! Szczeciński rower miejski działać będzie również zimą. Liczba jednośladów zostanie jednak zredukowana z 600 do około 300/400 sztuk - w zależności od zapotrzebowania.

Przypomnijmy, w ubiegłych latach 30 listopada był ostatnim dniem sezonu Bike_S. Wtedy setki rowerów zjeżdżały do magazynu. Decyzja o możliwości wypożyczania miejskich dwóch kółek także zimą to efekt postulatów części rowerzystów, by system działał bez przerwy.Bike_S IV generacji wystartował 1 marca. Do tej pory miejski rower wypożyczono 265 tysięcy razy. System posiada zarejestrowanych 19 tysięcy użytkowników.