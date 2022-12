Bezpłatna kolonoskopia w regionie, czyli wyprzedzić raka jelita

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W województwie zachodniopomorskim rusza program profilaktyki raka jelita grubego. Od czwartku można zrobić bezpłatną kolonoskopię.

W regionie badania odbywają się w pięciu punktach - mówi Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego oddziału NFZ. - W Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie, w Przychodni Lech Investment w Kołobrzegu, a w Szczecinie w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej i w Zdunowie.



Z badań mogą skorzystać osoby w wieku 50-65 i 40-49, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.



- Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie - dodaje Małgorzata Koszur. - Dzięki kolonoskopii można od razu wykryć i usunąć polipy, czyli zmiany nowotworowe we wczesnej fazie rozwoju. W zależności do wskazań medycznych badanie może być przeprowadzone w znieczuleniu miejscowym z zastosowaniem żelu znieczulającego lub w znieczuleniu ogólnym. Eksperci podkreślają, że nowotwór jelita grubego jest niezwykle podstępny.



Celem badań jest wykrycie zmian błony śluzowej jelita grubego: polipów - gruczolaków, czyli nowotworów we wczesnej fazie rozwoju - są to zmiany potencjalnie całkowicie wyleczalne.