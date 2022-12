Ryzyko było ogromne, ale udało się. Chora na Covid-19 otrzymała nową wątrobę

Zdjęcie podglądowe. źródło: Szpital Wojewódzki w Szczecinie Arkońska-Zdunowo

To był wyjątkowy przeszczep w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. Nową wątrobę otrzymała pacjentka, która ciężko przechodziła Covid-19.

19-latka do szpitala przy Arkońskiej trafiła w październiku. Narząd dostała od niezakażonego dawcy. Ryzyko było ogromne, ale udało się. Dziewczyna po 59 dniach w szpitalu została wypisana do domu.



Pacjentka trafiła do szpitala w bardzo ciężkim stanie, z niewydolnością wątroby. Podczas badań okazało się, że jest zakażona koronawirusem - mówi prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, ordynator oddziału chorób zakaźnych, hepatologii i transplantacji wątroby.



- Była wielka dyskusja, co robić dalej, ponieważ nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że bez przeszczepienia, ta młoda osoba umrze. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że tę dziewczynę, pomimo zakażenia korownawirusem, należy wpisać na pilną listę i przeszczepiać dla ratowania życia - podkreśla profesor Wawrzynowicz-Syczewska.



Później rozpoczęło się nerwowe oczekiwanie na organ - dodaje Michał Witkowski, koordynator ds. transplantacji w SPWSZ w Szczecinie.



- Po około tygodniu dostaliśmy zgłoszenie o możliwości pobrania wątroby do przeszczepienia dla naszej pacjentki. Okazało się, że wyniki wątroby dawcy były bardzo dobre, odległość też nie była duża. Postanowiliśmy zebrać zespół pobierający, by pobrać narząd - zaznacza Witkowski.



Operacja zakończyła się sukcesem, także dlatego, że nikt z personelu nie uległ zakażeniu. W czwartek pani Weronika w dobrej kondycji opuściła szpital.