Kolejny krzywy las w regionie. "Ciężko uwierzyć, że zrobiła to natura"

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Niezwykłe odkrycie, czyli drugi krzywy las w regionie. Kilkaset zdeformowanych drzew rośnie na wydmach pomiędzy Pogorzelicą a Mrzeżynem. Wygięte sosny zasadzili niemieccy leśniczy 140 lat temu.

O lesie nie było do tej pory głośno, ponieważ jest trudno dostępny dla przeciętnego odwiedzającego. Trzeba pokonać kilka kilometrów pieszo, by go zobaczyć.



W przeciwieństwie do Krzywego Lasu pod Gryfinem rośnie w nim jeszcze więcej zdeformowanych drzew. Niektóre mają naprawdę niezwykłe kształty - podkreśla Paweł Poluszyński, leśniczy z Mrzeżyna.



- Drzewa mają taki pokrój, że zatoczyły 360 stopni i rosną z powrotem do góry. Taka forma jest dosyć nietuzinkowa. Nie ma dwóch takich samych drzew na tej powierzchni, są w artystyczny sposób powyginane. Aż ciężko uwierzyć, że zrobiła to natura - podkreśla leśniczy.



Nie istnieje żadna dokumentacja ani zapiski o tym, w jaki sposób udało się utworzyć takie deformacje drzew. Jesteśmy skazani tylko na domysły - dodaje Poluszyński.



- Drzewa uległy wygięciu w wyniku silnych wiatrów. Były używane do uformowania tzw. sztucznej mgły przez środki oparte na siarce. Być może, to w jakiś sposób spowodowało deformacje - uważa leśniczy Paweł Poluszyński.



Las, który znajduje się przy pasie nadmorskim, nazywany jest "Magicznym krzywym lasem". To drzewostan sosnowy, w którym pnie sosen tuż nad ziemią, zamiast rosnąć prosto, wyginają się łukami ku górze.