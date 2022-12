Dwusetna dostawa LNG dotarła do świnoujskiego terminalu

PKN ORLEN odebrał dwusetny ładunek skroplonego gazu ziemnego w terminalu w Świnoujściu.

Surowiec dostarczył gazowiec Seapeak Creole ze Stanów Zjednoczonych. To 75 tysięcy ton LNG, co odpowiada około 95 milionom metrów sześciennych gazu ziemnego w stanie lotnym. Do tej pory dzięki świnoujskiemu terminalowi do kraju dostarczono łącznie ok. 21 mld m sześc. gazu ziemnego."Bezpieczeństwo paliwowo-energetyczne Polski to dla nas priorytet, a niezakłócone dostawy gazu ziemnego są istotnym elementem jego realizacji. Dlatego w odpowiedzi na wymagającą sytuację energetyczną w Europie zintensyfikowaliśmy import skroplonego gazu ziemnego. Dzięki planowanej rozbudowie terminala w Świnoujściu od 2024 roku będziemy mogli sprowadzić do kraju drogą morską aż 8,3 mld m sześc. tego surowca rocznie" - powiedział cytowany w komunikacie prezes spółki Daniel Obajtek.PKN Orlen podkreśla, że udział dostaw drogą morską systematycznie rośnie. W 2016 roku LNG stanowiło ok. 8 proc. dostaw gazu z zagranicy dla PGNiG, a w 2021 r. dostawy tego produktu wzrosły do ponad 24 proc.Rozładunek pierwszej dostawy komercyjnej w Świnoujściu odbył się w czerwcu 2016 roku.