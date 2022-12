Kołobrzeg: Spór o terytorium

Wiejska gmina Kołobrzeg nie chce oddawać części swojego terytorium do miasta. Chodzi o 123 hektary w miejscowości Korzyścienko.

Rada Gminy Kołobrzeg podjęła uchwałę o sprzeciwie wobec podziału terytorium gminy. Chodzi o plany miasta, które chce przejąć część sołectwa Korzystno i stworzyć w tym miejscu strefę ekonomiczną.- Będziemy mogli sprostać temu wyzwaniu, które pokazał nam lockdown, że niestety nasze miasto to monokultura gospodarcza i trzeba nad nią pracować, tworząc możliwości, aby powstawały nowe branże - mówi Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu.Takie działania miasta krytykuje radny wiejskiej gminy Kołobrzeg Krzysztof Chabaj. - To nie jest nasz problem, że miasto się dusi. To problem miasta - zaznacza. - Tym bardziej gdzie w Krościerzynku robić strefę ekonomiczną, przy Grzybowie?! - ironizuje. - Ewentualnie takie strefy ekonomiczne można robić przy trasie S6 - dodaje Krzysztof Chabaj.Pomimo sprzeciwu gminy wiejskiej, Rada Miasta podjęła uchwałę rozpoczynającą całą procedurę przejęcia nowych terenów. Miasto planuje jeszcze konsultacje ze swoimi mieszkańcami, a następnie do końca marca przyszłego roku wystosuje formalny wniosek do wojewody i premiera. Zmiana granic mogłaby nastąpić najwcześniej 1 stycznia 2024 roku.