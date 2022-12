Dodatki elektryczne. Można składać wnioski

Od czwartku można składać wnioski o wypłatę rządowych dodatków elektrycznych.

O wsparcie mogą się starać osoby ogrzewające mieszkania i domy na przykład pompami ciepła czy elektrycznymi piecami akumulacyjnymi - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta szczecin ds. pomocy społecznej Maciej Homis.- To nie jest dopłata do rachunków za prąd, bo często osoby to tak interpretują i chciałby z tego wsparcia w ten sposób skorzystać. To jest dopłata dla osób, które swoje mieszkania lub domy ogrzewają prądem, czyli korzystają z pompy ciepła lub mają ogrzewanie elektryczne, czy bojler elektryczny, który za to ogrzewanie w domu odpowiada - podkreślał Homis.Dopłata obejmuje też piece kaflowe z elektryczną wkładką. Warunkiem jest wpisanie piecu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - dodał Maciej Homis.- Jeżeli jest zamontowana grzałka w piecu kaflowym, to jest zgłoszone jako ogrzewanie elektryczne w danych mieszkaniu i możemy to świadczenie przyznać - zaznaczył rzecznik miasta szczecin ds. pomocy społecznej.Dopłata wynosi 1000 złotych lub 1500 - jeśli zużycie energii w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. Wnioski można składać w urzędach miast i gmin - w Szczecinie w Szczecińskim Centrum Świadczeń. Można to zrobić zarówno internetowo, jak i pisemnie do 1 lutego 2023 roku.