Tani węgiel w Białogardzie

Ruszyła sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach w Białogardzie.

Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek - mogą go odbierać.Do tej pory zamówionych zostało 200 ton surowca - w tym tygodniu będą kolejne dostawy.Cena - to 1800 zł brutto.Miejsce składowania i dystrybucji zorganizowano we współpracy z lokalnym przedsiębiorcą.