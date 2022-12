Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od rana zamknięta jest droga między Stargardem a Piasecznikiem.

Kierowcy dzwonią do nas w tej sprawie: - Chciałbym zgłosić, że jest zamknięty przejazd kolejowy w miejscowości Radziszewo. To jest miejscowość między Witkowem a Piasecznikiem. Droga powiatowa, czyli skrót ze Stargardu do Piasecznika.



Podobnie jest na drodze między miejscowościami Krępcewo i Strzebielewo, gdzie również zamknięty został przejazd kolejowy.



Utrudnienia w tej części naszego regionu spowodowane są przebudową linii kolejowej na trasie ze Szczecina do Poznania.



Jak informuje spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, oba przejazdy kolejowe powinny zostać otwarte już w sobotę nad ranem. Obecnie kierowcy muszą korzystać z objazdów przez miejscowość Kolin.