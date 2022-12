Szpital dla ratowania starych radioodbiorników

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Szpital radiofoniczny, czyli miejsce do ratowania starych odbiorników, stworzył Jan Dybiński z miejscowości Łowiska koło Płotów.

Kolekcja liczy ponad 200 radiodbiorników. Najstarszy z nich ma 100 lat i jest to radio produkcji szwedzkiej. Jak zaznacza właściciel kolekcji, stare radia mają w sobie duszę, w przeciwieństwie do tych nowych. Mężczyzna posiada perełkę radiową, jedyną na skalę światową.



- To jest radioodbiornik koncertowy z 1933 roku. Stał w sali koncertowej i równolegle koncertem w Filharmonii na żywo ten sam koncert był nadawany w tym radyjku dla tych, którzy nie mieli biletów na koncert. To jedyny egzemplarz na świecie, do tego jeszcze działający - powiedział Dybiński.



Pan Jan zaraził radiową pasją także żonę Ewę Dybińską. - Nie ma nic piękniejszego niż dźwięk lampowego radia. Jest ciepły, jedyny w swoim rodzaju, sam dźwięk przeszywa przez serce i nie da się go niczym podrobić i nie można go usłyszeć nigdzie indziej - przyznaje pani Ewa.



W miejscowości Łowiska została stworzona Izba Muzealna, gdzie można zobaczyć radiodbiorniki.