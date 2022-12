Nowoczesny sprzęt i komplet lekarzy. Tak jest w tym szpitalu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W tej placówce w ciągu kilku lat udało się kupić sprzęt medyczny za kilkanaście milionów złotych. Dzięki dotacjom i środkom zewnętrznym podniesiono poziom leczenia. Efektem ubocznym zakupów jest kadra medyczna, która, by pracować w świnoujskim szpitalu, dojeżdża z dużych miast.

Nowoczesny sprzęt medyczny i komplet lekarzy. Tym mogą się pochwalić zarządzający Szpitalem Miejskim w Świnoujściu. Dzięki pomysłowości kadry, w ciągu kilku lat, lecznica została zaopatrzona w nowy, specjalistyczny sprzęt. - Funduszy szukali, gdzie się da - opowiada Dorota Konkolewska, prezes szpitala. - Nie tylko budżet obywatelski, ale również wojewoda, jeżeli chodzi o rząd. Udało się nam zdobyć aparat RTG jezdny, cyfrowy, nowe USG, nowa pracownia endoskopowa.



Inwestycje przyniosły wymierny skutek, bo wraz ze sprzętem w Świnoujściu pojawili się także lekarze specjaliści. - Pojawiają się lekarze i chwalą sprzęt, który mamy - dodaje Konkolewska.



Renata Waszczuk, ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego przyznaje, że sprzęt, jakim dysponuje placówka dla niej i jej kolegów po fachu ma znaczenie.



- Dla lekarzy, którzy zatrudniają się do pracy, główną sprawą jest, na jakim sprzęcie pracują co mogą na nim zrobić - powiedziała Waszczuk.



Miejska placówka na inwestycje w sprzęt, rocznie pozyskuje i przeznacza ok. 3 mln. złotych.