W 52 stacjach diagnostycznych w Zachodniopomorskiem będzie dziś można za darmo sprawdzić stan i ustawienie świateł w samochodach.

To w ramach tegorocznej edycji kampanii pt. "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo" . Akcja ma na celu zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów.Z danych Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że aż 98 proc. polskich kierowców doświadcza oślepiania przez inne samochody, a 40 proc. skarży się, że ich światła świecą za słabo.Analizy ITS wskazują również, że tylko ok. 30 procent pojazdów - spośród wszystkich poruszających się po drogach - ma prawidłowo lub zaledwie akceptowalnie ustawione światła.