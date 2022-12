Konferencja bariatryczna na PUM

Będzie można się wszystkiego dowiedzieć o chirurgicznym leczeniu otyłości.

Konferencję Bariatryczną organizuje dziś Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Lekarze i dietetycy opowiedzą o tym, jak wygląda operacja zmniejszenia żołądka, jak się do niej przygotować i jak przebiega rehabilitacja po zabiegu.To okazja dla pacjentów - mówi Tadeusz Sulikowski, kierownik kliniki chirurgii ogólnej, małoinwazyjnej i gastroenterologicznej szpitala przy Unii Lubelskiej- Będą tam wypowiada się na temat bariatrii - chirurdzy, diabetolog, psycholog. Chcę wszystkich państwa zaprosić do posłuchania i zrozumienia problemów, które łączą się z pandemią XX wieku, czyli z nadwagą, która coraz częściej jest widoczna nie tylko w szpitalu, ale i w życiu społecznym - dodaje Sulikowski.Konferencja rozpoczyna się o 9 potrwa do 15, odbywa się w budynku PUM przy Rybackiej.