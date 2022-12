Jest śnieg i atmosfera, jest i Jarmark Bożonarodzeniowy

Przed nami drugi dzień szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Na mieszkańców w drewnianym domkach ustawionych od placu Lotników do Alei Kwiatowej oraz na Deptaku Bogusława czekają m.in. smakołyki, rękodzieła, grzane wino i ciepła czekolada.Jarmarkowi uroku dodaje grająca w tle muzyka świąteczna. Wczoraj największą atrakcją okazało się jedzenie.- Jest kolorowo świątecznie, dużo tutaj różnych świecidełek. Mnóstwo światła, a światło to właśnie życie. - Na razie jemy słodycze, churrosy... - Tutaj mamy miód do herbatki. Kupuję zapas na całą zimę. - Tutaj szaszłyki po cygańsku, to nasza specjalność. - A tutaj mamy autorskie krówki. Przepisu nie zdradzimy. Są i korzenne, o smaku Snickersa i na białej czekoladzie - mówią uczestnicy jarmarku.Szczeciński jarmark bożonarodzeniowy potrwa do 22 grudnia.