To zabieg, który zmienia całe życie. Konferencja na PUM

Jest dwa lata po operacji zmniejszenia żołądka - a dokładnie po zabiegu Gastric Bypass, który polega na podzieleniu go na dwie odrębne części.

Operacja polecana jest osobom, których wskaźnik masy ciała BMI jest wyższy od 35.Pani Katarzyna Glinkowska z Jarocina zaczynała z wagą 146 kilogramów teraz waży 87, zabieg przeszła w szpitalu na Unii Lubelskiej: - Moja droga nie była łatwa, ponieważ idąc na trzydniowy pobyt do szpitala, zostałam tam na 50 dni. Tak duże komplikacje u mnie wystąpiły. Tak mam poukładane w głowie, że mój posiłek musi się składać z podstawowych składników, wcześniej jadłam duże porcje 2, 3 razy dziennie, dziś jem 5 lub 6 posiłków, ale za to malutkich.Otyłość staje się coraz większym problemem wśród społeczeństwa - mówi dr n. med. Jan Pawlus, bariatra: - W tym roku wykonaliśmy około 150 operacji bariatrycznych. Są pacjenci, którzy mają problemy z chodzeniem, ćwiczeniami fizycznymi. To nie jest tylko operacja, to cały proces zwieńczony operacją, który ma dać pacjentowi nowy styl życia.W auli Auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej w Szczecinie do godz. 15:00 trwa konferencja bariatryczna, gdzie doświadczeni lekarze i dietetycy opowiadają o tym jak wygląda operacja zmniejszenia żołądka, jak się do niej przygotować i jak przebiega rehabilitacja po zabiegu. Wstęp wolny.