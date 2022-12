Gala Wolontariatu PCK w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Uhonorowali wolontariuszy za zaangażowanie i pomoc potrzebującym - po pandemicznej przerwie w Szczecinie odbyła się Gala Wolontariatu Polskiego Czerwonego Krzyża.

To nie tylko czas podsumowań, ale również zachęcenie mieszkańców do zaangażowania się w życie lokalnego społeczeństwa oraz promowania wartości humanitarnych.



- Od 12 lat jestem krwiodawcą, a wolontariatem zajmuję się od 15 lat. Myślę, że na wolontariacie każdy znajdzie sobie miejsce. Jeżeli nie można być krwiodawcą, to można pomagać w inny sposób; można przyjść, zaopiekować się dzieckiem kogoś potrzebującego. Jaka jest satysfakcja?! Satysfakcja jest w sercu - powiedział pan Artur.



- To jest czas, gdzie będziemy dziękować wolontariuszom i wyróżniać ich odznaczeniami. Myślę, że to doskonała okazja do promocji wolontariatu. Idea Czerwonego Krzyża przytrwa dzięki ludziom takim, jak właśnie te osoby na sali - wierzy Joanna Łaskarzewska, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.



Gale wolontariatu czerwonokrzyskiego organizowane są od 2016 roku. Tegoroczna współfinansowana jest z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.