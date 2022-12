Pokaz mody w szczytnym celu

Stroje od średniowiecznych po współczesne będzie można podziwiać na wybiegu, a wszystko w szczytnym celu.

"Epicki pokaz mody dla Gabrysi Komorowskiej z Chłopowa" organizują przyjaciele. Wszystko po to, by zebrać pieniądze na rehabilitację.Dziewczynka ma porażenie mózgowe, wodogłowie i padaczkę, potrzebuje corocznie od 4 do 5 turnusów rehabilitacyjnych, każdy z nich kosztuje około 5-6 tys. zł.Rodziny nie stać na ten wydatek, stąd pomysł na pokaz - mówi Sandra Żuk-Grzejszczyk z Fundacji Kokoszka: - Wśród naszych modelek wystąpią dwie miss Polski Pomorza Zachodniego 2021 i 2020, jedną z miss jest Choszcznianka, czyli Małgorzata Molik z roku 2020, z 2021 Agnieszka Szuszkiewicz.Pokaz odbędzie się dzisiaj o godz. 17:00, w Choszczeńskim Domu Kultury. Będą licytacje, a także kiermasz świąteczny.Dziewczynkę wesprzeć można także na portalu siępomaga.pl , tam trwa zbiórka na jej rehabilitację.