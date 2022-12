Budżet obywatelski w Międzyzdrojach. Na co pójdą te pieniądze?

W głosowaniu wzięło udział 1670 mieszkańców. To o prawie 300 więcej niż rok wcześniej. źródło: https://www.facebook.com/burmistrzmiedzyzdrojow/posts/pfbid0EiDdoGWhL35ZrHe4vgKXARBiTquzoMHTdHDDCqKsKJVx3SfpZGc5z6SyTTwLi1Djl

Rowerowe miasteczko edukacyjne, zakup quada i łodzi ratowniczej dla OSP to projekty, które wygrały w budżecie obywatelskim w Międzyzdrojach. Te propozycje mieszkańcy wybrali wśród zadań inwestycyjnych.

W ramach działań społecznych zrealizowanych zostanie 10 projektów - to między innymi zakup audiobooków do szkół, organizacja festynu "Święto Pieczonego Ziemniaka" w Wapnicy czy warsztaty aktorskie dla dzieci.W głosowaniu wzięło udział 1670 mieszkańców. To o prawie 300 więcej niż rok wcześniej.