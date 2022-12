Zachodniopomorski ZUS ostrzega przed oszustami

Podszywają się pod pracowników ZUS, dzwonią i proszą o podanie danych potrzebnych do wypłaty środków z subkont.

Chcą w ten sposób wyłudzić informacje, które mogą posłużyć im np. do kradzieży lub zaciągnięcia kredytu. Kolejne oszukane osoby zgłaszają się do zakładu. Należy uważać także na maile, które przychodzą rzekomo z ZUS.Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nie dzwoni do swoich klientów i nie wysyła do nich korespondencji mailowej.Wszystkie próby oszustwa należy zgłaszać na policję.