Duży telewizor i konsola do gier - tak jest w szczecińskich akademikach

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Strefy nauki i relaksu powstały w akademikach Uniwersytetu Szczecińskiego. Dostępne są w każdym domu studenckim - to miejsca do pracy i integracji.

Strefy nauki to pokoje przeznaczone do czytania i przyswajania wiedzy; dostępne są całą dobę. W DS Kordecki oraz DS Belferek przygotowane zostały również pokoje do pracy grupowej, gdzie studenci będą mogli swobodnie przygotować projekty.



Z kolei strefy relaksu to nowoczesne świetlice. W każdej z nich jest duży telewizor, konsola do gier, kanapy, stoliki, pufy i w zależności od akademika - bilard, piłkarzyki lub dart.



Uniwersytet Szczeciński posiada cztery domy studenckie.