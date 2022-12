Umowy podpisane, inwestycje zaplanowane

Budowa targowiska w Połczynie-Zdroju oraz rozwój infrastruktury turystycznej na terenie czterech powiatów Pomorza Zachodniego - na takie cele trafią kolejne pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowy z beneficjentami zostały już podpisane. W Połczynie-Zdroju wybudowane zostanie całoroczne, zadaszone targowisko miejskie. Koszt inwestycji, która ma zakończyć się w czerwcu przyszłego roku, to około 1,5 mln złotych - blisko milion to środki unijne.



Pieniądze otrzyma też Gmina Szczecinek na wybudowanie ścieżki turystycznej między Marcelinem a Gwdą Wielką.



W Bornem Sulinowie natomiast mieszkańcy i turyści od września będą mogli korzystać z mobil-stacji. Do dyspozycji wypożyczających oddane zostaną rowery elektryczne, skutery oraz pojazd elektryczny.



Na terenie byłego lotniska w Chojnie powstanie natomiast park linowy i urządzenie street workoutu, a w Drawnie utworzone zostanie miejsce rekreacyjno-edukacyjne.



Gminy na ten cel otrzymają od 100 do ponad 200 tysięcy złotych.