Szczecińskie akcenty na jarmarku

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Niektóre ozdoby świąteczne możemy już podziwiać na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Szczecinie.

W tym roku odbywa się on w czterech punktach: na placu Lotników, alei Kwiatowej, na placu Adamowicza i Deptaku Bogusława. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji. - Sprzedajemy gry planszowe o Szczecinie, ozdoby bożonarodzeniowe i ozdoby szczecińskie. Jedną grę mamy bardzo podobną do "Monopoly" i jedną do "5 sekund", mamy też "Dobble". W niektórych sprawdzamy swoją wiedzę o Szczecinie, w niektórych dowiadujemy się czegoś. Są ozdoby świąteczne i szczecińskie w kształcie dźwigozaurów czy pomnika Marynarza, drewniane ozdoby.



Są też: koło młyńskie czy stoiska ze smakołykami.



Jarmark będzie czynny do 22 grudnia.