We Francji nikt nie daje Polsce szans - tak o niedzielnym meczu mówi Guillaume Chenon.

Polska reprezentacja zmierzy się w niedzielę z Trójkolorowymi w 1/8 finału Mistrzostw Świata w Katarze. Na co dzień Guillaume mieszka we Francji, ale bardzo często bywa w Szczecinie. I przyznaje, że chociaż Francuzi wierzą tylko w swoją drużynę, to on będzie kibicował Polakom.- Każdy mi mówił, że Polska nie ma szans, by wygrać i każdy mi mówił, że będzie kibicował Francji. Ja jeden będę kibicował Polakom - przyznaje.Polska drużyna robi lepsze wrażenie - dodaje Guillaume. - Nie podobają mi się nasi Francuzi w tym roku. Dlaczego? Oni są trochę takie ważniaki. Nie podoba mi się ich mentalność. Wydaje mi się, że Polacy są bardziej skromni.Mecz z Francją rozpocznie się o 16.