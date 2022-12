Goście Radia Szczecin: liczymy na dobry wynik i piękną grę

W dzisiejszej "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin nie zabrakło akcentów związanych z meczem polskiej kadry na mundialu.

Jeżeli nie awans, to chociaż dobra gra - takie oczekiwania przed meczem z Francją ma poseł PiS, Leszek Dobrzyński: - Na pewno życzyłbym jednego, abyśmy dzisiaj zobaczyli dobry wynik, ale z drugiej strony piękną grę, zadziorność na boisku i walkę o każdą piłkę.Czekam na niespodziankę, chciałbym, aby wszystkie przewidywania się nie sprawdziły - tak mówił Jarosław Rzepa, poseł PSL: - Chciałoby się powiedzieć, że serce raz mam w jednym miejscu, raz w drugim. Można powiedzieć, że ten mundial jest mundialem niespodzianek i ta niespodzianka dzisiaj się stała również faktem.Poseł KO, Grzegorz Napieralski natomiast nie krył swoich nadziei związanych z kadrą. Narzekaliśmy na styl, a ten po fazie grupowej może się po prostu zmienić - mówi Napieralski: - Wiecie są rożne techniki, jak czytam różne informacje, które płyną z Kataru, że jakaś tam drużyna nie pokazała całej swojej klasy, specjalnie, żeby zostawić to na ćwierćfinał... Może tak też jest u nas?Jestem optymistą, ale pamiętajmy o klasie rywala, bo gramy z mistrzami świata - przypomina wicewojewoda Mateusz Wagemann z Solidarnej Polski: - Oczywiście trudno prognozować wynik, bo drużyna francuska jest bardzo mocna i to z aspiracjami na utrzymanie mistrzostwa.W swojej grupie Francuzi zajęli pierwsze miejsce zbierając 6 punktów po wygranych z Australią oraz Danią.