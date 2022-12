Krychowiak w składzie na Francję. Ojciec Grzegorza: "My po prostu to wygramy"

Przed godziną 15:00 poznaliśmy skład naszej reprezentacji na mecz w Francją. W pierwszej jedenastce jest Grzegorz Krychowiak, mrzeżynianin i były junior Stali Szczecin.

Nasza reprezentacja nie jest faworytem, lecz wierzę, że Polacy przejdą dalej - mówi Edward Krychowiak, ojciec Grzegorza: - Wierzę w to, że to będzie dobry mecz, wiem teraz, że każdy kazałby mi się popukać w głowę. My po prostu to wygramy... Nie wiem jak, nie będę się kłócił o wynik, ale jestem bardzo optymistycznie nastawiony.Mecz Polski z Francją rozpocznie się o 16:00, zwycięzca tego spotkania zmierzy się ze zwycięzcą pary Anglia - Senegal.