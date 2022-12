To był 88. występ Grosickiego w reprezentacji Polski

Kamil Grosicki jest drugim w historii piłkarzem Pogoni Szczecin grającym w Mistrzostwach Świata. Wychowanek szczecińskiego klubu grał także cztery lata temu podczas Mundialu w Rosji, ale nie był wówczas piłkarzem Pogoni.

- Powinniśmy zacząć od tego, że awansowaliśmy, wyszliśmy z grupy po 36 latach. Jest to wielki sukces reprezentacji. Graliśmy z mistrzami świata, więc był to bardzo ciężki mecz, wymagający, ale wydaje mi się, że mimo porażki rozegraliśmy nasze najlepsze spotkanie na mundialu. Cieszę się, że byłem z grupą na mistrzostwach, że w nich zagrałem - zapewniał Kamil Grosicki.Polscy piłkarze zakończyli swój udział w Mistrzostwach Świata w Katarze. Biało-czerwoni w 1/8 finału przegrali z Francją 1:3 i odpadli z Mundialu. W 87. minucie na boisku pojawił się pomocnik Pogoni Szczecin - Kamil Grosicki dla którego był to 88. występ w reprezentacji Polski. Po akcji i dośrodkowaniu wychowanka szczecińskiego klubu sędzia w ostatniej minucie doliczonego czasu gry podyktował rzut karny dla Polski wykorzystany przez kapitana reprezentacji Roberta Lewandowskiego.Pierwszym graczem szczecińskiego klubu był w 1986 roku w Meksyku Marek Ostrowski. W 2002 roku w Mistrzostwach Świata w Japonii i Korei Południowej wystąpił także wychowanek Pogoni Radosław Majdan ale bramkarz nie reprezentował wtedy barw szczecińskiego klubu.