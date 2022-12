Uderzenie w gang wyłudzający VAT. Zatrzymano 11 osób

Fot. CBŚP

Kolejne osoby zatrzymano w sprawie śledztwa o zbrodnię VAT-owską.

To sprawa Zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej i Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Przestępcy wprowadzili do obiegu faktury o wartości blisko 1,5 miliarda zł, a w działalność przestępczą zamieszanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych.



Członkowie grupy wyłudzali podatek VAT m.in. poprzez wystawianie nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT. Zajmowali się też praniem pieniędzy. Sprawa prowadzona jest od prawie 3 lat.



Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw skarbowych i popełniania tzw. przestępstw fakturowych.



To kolejne już zatrzymania w śledztwie.



W działalność przestępczą zamieszanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych. Łącznie w międzynarodowej sprawie występuje 246 podejrzanych.