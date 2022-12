Kilkaset listów do Świętego Mikołaja w skrzynce na Pogodnie [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Prawie 300 listów w ciągu tygodnia trafiło do skrzynki Świętego Mikołaja, która została postawiona przy jednym z bloków na szczecińskim Pogodnie.

To pomysł Anity Marczuk, która zainspirowała się filmem ""Niezapomniane Święta". Kobieta przeniosła ekranizację świątecznej opowieści pod swój dom. Do Mikołaja może napisać każde dziecko, a w odpowiedzi dostanie łakoć prosto z Bieguna Północnego.



Akcja przerosła moja najśmielsze oczekiwania - mówi Pani Anita.



- Myślałam, że skrzynka stanie do świąt, może odpowiem na 10 listów, że więcej się ich nie pojawi. Do tej pory była ich ponad setka. Czuję się pomocnikiem Świętego Mikołaja - mówi Pani Anita.



A o co proszą dzieci w liście do Świętego Mikołaja?



- Proszą o lalki, klocki LEGO i drewniane. Życzą Mikołajowi wesołych świąt, pytają się co u niego, gdzie mieszka, jak to robi, że sanie mieszczą aż tyle prezentów, ile waży - mówi Pani Anita.



Skrzynka na listy stoi na przy ulicy Jana Styki 33. Akcja będzie trwać do 6 stycznia.