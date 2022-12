Ekologia na morzach i oceanach. Statki zmierzą ślad węglowy

Statki Polskiej Żeglugi Morskiej też będą mierzyć swój ślad węglowy. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wszystkie statki pływające na świecie od 1 stycznia będą musiały zmierzyć swój ślad węglowy, czyli emisję gazów cieplarnianych.

Zarządzenie wydała Międzynarodowa Organizacja Morska IMO.



- W zależności od tego, jaki ten ślad węglowy będzie, każdy ze statków po roku takich pomiarów dostanie literkę. Literki przypominają to, co mamy na lodówkach czy na pralkach. To będą literki od A do E. I te wszystkie statki, które będą miały literkę E dostaną rok, żeby zrobić coś ze sobą, żeby zmienić parametry silnika czy swój ślad węglowy - tłumaczy Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej.



Nowe przepisy mają w konsekwencji wyeliminować statki, które są wyposażone w silniki wysokoemisyjne. Statki Polskiej Żeglugi Morskiej też będą mierzyć swój ślad węglowy.



- Dla PŻM-u oznacza to, że jesteśmy - jak wszyscy inni armatorzy - zobligowani do tego, by każdy nasz statek zmierzył swój ślad węglowy. I po roku takich pomiarów będziemy wiedzieć jak stoi nasza flota; przygotowujemy się do nowych przepisów - dodał Gogol.



Szacuje się że pomiary zostaną przeprowadzone na 100 tysiącach statków jakie pływają na świecie. Celem nowych przepisów jest zmuszenie armatorów do inwestowania w statki, które będą emitować mniej dwutlenku węgla.