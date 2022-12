"Dyplomacja w narracji francuskiej czy niemieckiej nie przynosi żadnych rezultatów"

Jak relacjonował duchowny ze stolicy napadniętej przez Rosję Ukrainy, prezydent Emmanuel Macron jest tam "najbardziej wyśmiewaną postacią". źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emmanuel_Macron_and_Vladimir_Putin_(2019-06)_02.jpg/CC BY 4.0/domena publiczna

W Ukrainie nikt nie wierzy w słowa przywódców Niemiec i Francji ani w prowadzone przez nich działania dyplomatyczne - mówił w "Rozmowach pod krawatem" przełożony kijowskiej wspólnoty pallotynów, ksiądz Waldemar Pawelec.

Jak relacjonował duchowny ze stolicy napadniętej przez Rosję Ukrainy, prezydent Emmanuel Macron jest tam "najbardziej wyśmiewaną postacią". Podobnie oceniane są działania Niemców.- Którzy zawsze się układali z Rosją i wierzyli w to, że on się może zmienić i można na niego wpłynąć. Absolutnie, nie! Dziewięć miesięcy tej wojny pokazuje, że na niego można wpłynąć tylko militarnie. Przepraszam, że mówię to jako ksiądz; trzeba próbować wysiłków dyplomatycznych, ale dyplomacja w tym momencie - szczególnie prowadzona w narracji francuskiej czy niemieckiej - nie przynosi absolutnie żadnych rezultatów - ocenił.W piątek 2 grudnia z Władimirem Putinem przez telefon rozmawiał kanclerz Niemiec, Olaf Scholz. Z kolei prezydent Francji stwierdził, że "Zachód powinien rozważyć, jak odpowiedzieć na zgłaszaną przez Rosję potrzebę uzyskania gwarancji bezpieczeństwa, jeżeli Władimir Putin zgodzi się na negocjacje w celu zakończenia wojny z Ukrainą".