Nowa Lewica składa wyborcze obietnice seniorom [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Renta wdowia, druga rewaloryzacja emerytur i rent oraz podniesienie tych minimalnych, zasiłek pogrzebowy 7 tysięcy złotych czy zmiany w przepisach dotyczących opiekunów osób niepełnosprawnych - dzisiaj przedstawili takie propozycje w Szczecinie politycy Nowej Lewicy.

Wyliczeń, ile kosztowałby cały ten pakiet, nie przedstawili.



Renta wdowia to propozycja, aby emeryci po śmierci współmałżonka mogli pobierać albo całe swoje, albo całe świadczenie małżonka - plus połowę tego co przynależało z drugiego.



Według Nowej Lewicy, roczny koszt dla budżetu sięgałby ponad 8 miliardów. Innych propozycji policzonych nie mają - przyznała posłanka Katarzyna Kotula: - Jak będziemy tylko mieli oszacowane wszystkie rozwiązania, to będziemy w stanie podać szacowaną kwotę wszystkich tych rozwiązań. Są to natomiast rozwiązania, które sprawdziły się w innych państwach.



Tymczasem, jak mówili sami działacze Nowej Lewicy na konferencji w Szczecinie, część tych propozycji składają od kilku lat.