Urodziny Józefa Piłsudskiego. "Ta postać wciąż w nas żyje" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

155 lat temu urodził się Józef Piłsudski, jeden z twórców odrodzonej Rzeczypospolitej. Z tej okazji pod popiersiem marszałka w centrum Szczecina złożono kwiaty.

Życie Józefa Piłsudskiego jest legendą - mówił Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- To, że obchodzimy urodziny Piłsudskiego, że ta postać wciąż w nas żyje, w opowieściach, anegdotach, że jest przywoływana. To świadczy o jej wielkości. Gdyby to była postać miałka, to nawet próba zbudowania legendy wobec niej jest dosyć krótkotrwała - mówi Dobrzyński.



Marszałek Józef Piłsudski był człowiekiem zdecydowanym i twardym - dodaje wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Mówił do nas, że Polacy chcą niepodległości, ale pragnęli by ona kosztowała dwa gorsze i dwie krople krwi. Niepodległość to nie tylko rzecz cenna, ale i kosztowna. Faktycznie my dzisiaj ten koszt naszej wolności ponosimy, ale musimy. To przesłanie marszałka sprzed stu lat jest niezwykle wciąż aktualne, że niepodległość kosztuje. Oby nie kosztowała nas tyle, co kosztuje dziś Ukraińców - mówi Bogucki.



Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku, w majątku Zułowo na Wileńszczyźnie.