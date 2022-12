Drożej za ciepło w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Więcej za ciepło zapłacą mieszkańcy i przedsiębiorcy z Kołobrzegu. Wchodzi w życie nowa taryfa za miejskie ogrzewanie.

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu przedstawiła wysokość nowych taryf za ciepło. Chociaż uwzględniają one przyjętą przez sejm ustawę przewidującą rekompensaty dla niektórych odbiorców ciepła, to i tak kołobrzeżanie muszą liczyć się ze znaczną podwyżką cen.



Przykładowa wspólnota mieszkaniowa w dzielnicy Podczele otrzyma w styczniu fakturę o 20 proc. wyższą. W przypadku ośrodka wypoczynkowego, który nie może liczyć na żadną rekompensatę podwyżka wyniesie aż 48 proc.



Andrzej Olichwiruk, prezes MEC wskazuje, że wzrost cen wynika z wyższych kosztów wytworzenia ciepła.



- W ubiegłym roku obrachunkowym wartość zużytego węgla wyniosła 10 milionów złotych. Przewidujemy, że w tym roku obrachunkowym ta wartość będzie oscylowała w granicach 50-51 milionów złotych. Jeżeli chodzi o gaz, to wzrost to wzrost ceny kosztów ponoszonych - z 9 milionów na ok. 33 miliony - wyliczał.



Obecne taryfy uwzględniające podwyżki będą obowiązywały do końca kwietnia.