Lądowisko dla helikopterów na dachu nowego oddziału zakaźnego szpitala przy Arkońskiej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Budynek już stoi, zostały pracy wykończeniowe. Jesienią przyszłego roku nowy oddział zakaźny w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie przyjmie pierwszych pacjentów.

Budynek ma pięć pięter i liczy 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. Będą tam m.in. dwa oddziały szpitalne: dla dorosłych i dzieci, a także poradnie specjalistyczne.



Na dachu znajduje się lądowisko dla śmigłowców - mówi Michał Peszko, kierownik budowy z firmy Warbud.



- Jesteśmy pod płytą lądowiska. Pacjent będzie sprowadzany platformą, która bezpośrednio wyjeżdża na płytę, ścieżką pacjenta do kolejnego dźwigu i do naszego SOR-u na terenie szpitala. Przestrzeń nie będzie zabudowana, bo odpowiada za przejęcie ciśnienia od lądowiska. W tej strefie nie może się znajdować nic, co może ulec zniszczeniu - tłumaczy kierownik budowy.



Nowy budynek jest połączony z centralnym gmachem placówki - dodaje Małgorzata Usielska, dyrektor szpitala.



- Na dole mamy zaprojektowany SOR zakaźny. Będą przyjmowani pacjenci z podejrzeniem choroby zakaźnej. Co też stwarza duże bezpieczeństwo dla samych pacjentów, jak i personelu - mówi Usielska.



Całkowity koszt budowy i wyposażenia to prawie 70 mln złotych. Szpital na inwestycję otrzymał blisko 60 mln zł z Unii Europejskiej i prawie 7 milinów złotych z budżetu państwa.