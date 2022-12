Zamiast końca jest... półmetek prac na wiaduktach w Stargardzie

Stargard. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Równo trzy lata temu w Stargardzie został zamknięty wiadukt na ulicy Wyszyńskiego. To w związku z modernizacją linii kolejowej Szczecin - Poznań.

Cały remont miał zakończyć się pod koniec tego roku, tymczasem w Stargardzie prace na wiaduktach zbliżają się dopiero do... półmetka - mówi Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK: - Prace na połówce stacji w Stargardzie i oddanie do użytku nowego peronu numer 3 planowane jest na drugą połowę 2023 roku.



Skąd te opóźnienia? Wynikają one głównie z kłopotów wykonawcy, firmy Trakcja. To ta sama firma, która zajmuje się również opóźnioną budową sieci Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej.



Niewydolność wykonawcy doprowadziła do zmiany w harmonogramie. Na początku w planach było zamykanie dwóch wiaduktów na raz - po interwencji włodarzy miasta, zamykany jest tylko jeden.



- Ale też, żeby nie dawać pretekstu do opóźnień - wskazaliśmy technologię - z czterech wiaduktów na dwa. Da się ją wykorzystać, zamknąć wyłącznie na czas wyburzenia, a prowadzić inwestycję pod ruchem. My tego doświadczamy w Stargardzie, wiadukty zamykane są wyłącznie pojedynczo - tak mówił na naszej antenie w "Rozmowie pod Krawatem" Rafał Zając, prezydent Stargardu.



Po przeniesieniu ruchu kolejowego na nowe tory, wykonawca będzie mógł przystąpić do rozbiórki starych części wiaduktu. Od przyszłego poniedziałku zamknięte będzie tymczasowe przejście dla pieszych, łączące peron nr 2 na stacji Stargard ze Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym.



Ruch pieszych będzie się odbywał pod wiaduktem na ul. Wyszyńskiego.