Przez tunel pod Świną już w sobotę

Wykonawca budowy stałego połączenia między wyspami Uznam i Wolin informuje, że do końca tego tygodnia droga w tunelu będzie skończona.

To oczywiście nie oznacza końca inwestycji, jednak i ta data może zaskoczyć.Prace wewnątrz świnoujskiego tunelu są na dobrej drodze, by zakończyć je w tym roku. A inż. Piotr Flisiak, Dyrektor Kontraktu budowy, zapowiada, że podwodna droga będzie gotowa do przejazdu na dniach: - Od soboty można powiedzieć, że wyspy będą połączone, będzie brakowało oczywiście asfaltu i wszystkich urządzeń niezbędnych do tego, aby tunel funkcjonował. Ale te prace już trwają.Miłym zaskoczeniem jest też termin zakończenia prac całej inwestycji: - Jeżeli chodzi o terminy zakończenia, termin realizacji prac, to wszystkie roboty konstrukcyjne chcemy zakończyć w tym roku. Jeżeli chodzi o samo oddanie tunelu do eksploatacji, to wszystkie roboty, łącznie z wewnętrznymi testami, chcemy zakończyć w połowie kwietnia, czyli termin oddania - przed wakacjami - dodaje Flisiak.Budowa tunelu pod Świną rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku. Inwestycja jest warta 913 mln zł.