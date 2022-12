Bez litości dla pijanych kierowców. Goście "RSnW" komentują zmiany w prawie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wprowadzenie surowszych kar dla pijanych kierowców jest konieczne, zobaczymy czy nowe rozwiązanie się sprawdzi - tak mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Komentowali w ten sposób zmiany w Kodeksie Karnym. Jego nowelizację podpisał prezydent Andrzej Duda. Najbardziej kontrowersyjny punkt dotyczy właśnie pijanych kierowców. Zgodnie z nowymi regulacjami, policja skonfiskuje samochód każdego kierowcy, który będzie miał 1,5 promila, nawet jeżeli nie doprowadzi do wypadku.



Najpierw policja tymczasowo zajmie jego samochód na okres do siedmiu dni. Następnie prokurator zabezpieczy pojazd i wreszcie sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek auta.



- To rozwiązanie, które sprawdziło się w innych krajach - mówił na naszej antenie Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, twórca nowelizacji Kodeksu Karnego. - W ubiegłym roku na polskich drogach zginęło 212 osób z ręki pijanych kierowców i to były tragedie całych rodzin. Trójka dzieci pod Stalową Wolą straciła rodziców w jednej sekundzie przez pijanego kierowcę. Pijani kierowcy niosą śmierć, więc nie ma lepszej metody, jak pokazał przykład innych krajów, gdzie to obowiązuje, jak odebranie narzędzia przestępcy.



Nie ma cudownego leku na walkę z pijanymi kierowcami - komentował Arkadiusz Kuzio, ekspert motoryzacyjny z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie. - Musimy działać na zasadzie prób i błędów, czyli naśladujemy sąsiadów, inne państwa i patrzymy, co się u nich sprawdziło, próbujemy to u nas wprowadzić. Może nie zadziała to od razu, ale podejrzewam, że presja na kierowców będzie dużo większa niż obecnie.



Auta będą konfiskowane również sprawcom wypadków, którzy mieli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, popełniającym przestępstwo po raz kolejny lub powodujących wypadek. Jeżeli samochód nie jest wyłączną własnością kierowcy, sąd orzeknie przepadek równowartości pojazdu sprzed wypadku.