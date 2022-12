Nowa jednostka w szczecińskim porcie

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Strażak-28 rozpocznie prace w szczecińskim porcie. We wtorek uroczyste podniesienie bandery na nowej jednostce i chrzest statku pożarniczego.

To najnowsza jednostka tego typu w Zespole Portów Szczecin Świnoujście.



Statek gaśniczy został zbudowany w polskiej stoczni na bazie konstrukcji holowników opracowanych dla Marynarki Wojennej. Ma 30 metrów długości i 11 m szerokości oraz wielki mostek z szybami w okół statku. Jednostka kosztowała kilkadziesiąt milionów złotych.



Strażak-28 będzie używany do asystowania statków przewożących materiały niebezpieczne i gaszenia pożarów - mówi Dariusz Smoliński ze spółki Polskie Terminale. To ta firma zajmuje się eksploatacją statków pożarniczych.



- Na ten moment dysponując trzema jednostkami, staramy się nimi gospodarować w ten sposób, żeby obsłużyć port w Szczecinie, w Świnoujściu, ale teraz również wchodzą nam bardzo mocno Police z uwagi na kończącą się inwestycje w Polimerach. Trzy jednostki idealnie spełnią swoje funkcje - przyznaje Smoliński.



Strażak-28 został wybudowany w polskiej stoczni w Gdańsku - mówi Krzysztof Radzikowski z Remontowej Shipbuilding. - To nowoczesny statek, który pełni funkcję strażaka i holownika. Winda dziobowa, która sprawia, że statek może holować do 45 ton. System FF (fire-fighter system), trzy działka, trzy monitory. System FF pierwszej klasy. Monitory o wydajności o 1200 m3 na godzinę.



Rocznie tylko jeden statek strażacki asystuje przy 260 dostawach materiałów niebezpiecznych. Strażaki asystują też gazowcom w Świnoujściu.