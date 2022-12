Popiersie Marszałka w Złocieńcu

Fot. www.facebook.com/2 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego/Bogdan, Mateusz

W Złocieńcu odsłonięto popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik stanął na terenie 2. Brygady Zmechanizowanej, której patronuje Józef Piłsudski.

Jak powiedział dowódca jednostki płk Dariusz Machula, to ważny dzień dla wszystkich żołnierzy i mieszkańców. - Idee marszałka są cały czas wdrażane, cały czas myślimy i działamy z tym, czego uczył nas marszałek w walce o wolną i niepodległą ojczyznę - uważa płk Machula.



Pomnik powstał, dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej. Jak podkreślił wiceprezes IPN dr Karol Polejowski, Józef Piłsudski to jeden z ojców wolnej Polski. - Jeżeli dzisiaj wolna Polska odwołuje się do pewnych tradycji, to właśnie odwołuje się do tradycji niepodległościowych reprezentowanych przez Józefa Piłsudskiego, ruch legionowy. Z tego punktu widzenia, pomnik Józefa Piłsudskiego na terenie 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Józefa Piłsudskiego jasno wskazuje, do jakich wartości my się dziś odwołujemy - powiedział dr Polejowski.



Autorką popiersia jest dr hab. Monika Szpener z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.