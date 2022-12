Koncert w Radiu Szczecin w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Graf. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Muzyka Przemysława Gintrowskiego, legendarnego barda Solidarności zabrzmi w Radiu Szczecin.

Koncert „Powrót” odbędzie się 13 grudnia w studiu S-1. To z okazji 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.



Na scenie zaprezentuje się Katarzyna Mielnik, laureatka Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego w Kołobrzegu.



To okazja do przypomnienia tej wyjątkowej twórczości - mówi Tomasz Duklanowski, redaktor naczelny Radia Szczecin. - Gośćmi honorowymi koncertu będą działacze Solidarności z okresu Sierpnia'80 i później z okresu podziemnej Solidarności. Chcemy ich szczególnie przywitać i ugościć, bo wielu z nich odchodzi i jest ich coraz mniej.



Koncert odbędzie się 13 grudnia o 18, będzie transmitowany na naszej antenie, stronie internetowej i na Facebooku.