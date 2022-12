Zbadaj się w kiosku

Mat. NFZ

Będzie można zmierzyć ciśnienie, sprawdzić procent tkanki tłuszczowej, czy porozmawiać o zdrowej diecie - akcję „Podaruj sobie życie” organizuje zachodniopomorski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

W siedzibie przy Arkońskiej będzie można we wtorek między innymi porozmawiać z Amazonkami, skorzystać z porad czy zbadać się kiosku profilaktycznym. To pomieszczenie, w którym znajduje się komputer i ciśnieniomierz. Można się tam także zmierzyć i zważyć, a wyniki skonsultować.



- Super, bo nie zawsze idzie człowiek się przebadać. Jest ogólna wiedza przybliżająca, co się dzieje z organizmem - mówią korzystający z kiosku. - Dlaczego mam tyle tkanki mięśniowej? Ćwiczę cztery razy w tygodniu. Ale ciśnienie mam, jak u małolaty.



Akcja rozpocznie się o 10 i potrwa do 13.