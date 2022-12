10 lat temu rolnicy zatrzymali wyprzedaż polskiej ziemi

Edward Kosmal. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Udało się zatrzymać wykup polskiej ziemi przez obcy kapitał - 10 lat temu rolnicy przez 77 dni protestowali na Wałach Chrobrego - wspominał w "Rozmowach pod krawatem" uczestnik i organizator tej manifestacji, Edward Kosmal.

Działacz "Solidarności" zwracał uwagę, że udało się naprawić szkody, które wyrządziła ustawa z 2011 roku. Po zmianie władzy w 2015 r. rząd wysłuchał rolników - mówił Kosmal.



- Mamy największy żal do rządzących z poprzedniej epoki, gdzie w 2011 roku powstała ustawa, która praktycznie zalegalizowała sprzedaż ziemi obcokrajowcom. Chodzi o tzw. trzydziestki. Umożliwiono za wyłączenie 30 procent gruntów powyżej 426 hektarów, szczególnie firmom zagranicznym, możliwość kupienia do 500 ha gruntów i większość spółek z tego skorzystała. Na skutek zmiany rządu i naszych protestów, ten proceder zatrzymaliśmy - mówi Kosmal.



Działacz rolniczej "Solidarności" zaznaczył jednocześnie, że w niektórych sprawach jeszcze toczą się postępowania sądowe. Zdaniem Kosmala, rozstrzygną się one po myśli polskich rolników.