15 miesięcy więzienia za pobicie działacza PiS [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Sąd Okręgowy w Szczecinie utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji i skazał na 15 miesięcy pozbawiania wolności Przemysława S., który pobił działacza PiS podczas kampanii wyborczej w 2019 roku.

Do zdarzenia doszło na osiedlu Kaliny w Szczecinie. Napastnik uderzył pięścią w twarz i złamał nos Janusza Jagielskiego, który roznosił na klatce schodowej ulotki Joachima Brudzińskiego.



Pełnomocnik pokrzywdzonych mecenas Maciej Krzyżakowski w mowie końcowej powiedział, że był zdziwiony, że orzeczona kara będzie kwestionowana przez oskarżonego.



- Sąd pierwszej instancji wykazał się niebywałym miłosierdziem. Oceanem tego miłosierdzia wobec oskarżonego, który nie przestrzegał porządku prawnego już wcześniej, przed popełnieniem tego haniebnego czynu na osiedlu Kaliny. W związku z tym kara powinna być raczej wyższa niż ta, która została zasądzona w wymiarze 15 miesięcy pozbawienia wolności - mówił Krzyżakowski.



Sędzia Beata Marzec ogłaszając wyrok powiedziała, że obrona oskarżonego nie kwestionowała ustaleń faktycznych, a jedynie wnosiła o złagodzenia wyroku.



- Same okoliczności zdarzenia wskazują na to, że oskarżony zachował się wyjątkowo agresywnie, bez żadnego powodu. Tu nie można mówić o jakiejkolwiek prowokacji ze strony mężczyzn - mówił Marzec.



Janusz Jagielski powiedział po rozprawie, że wyrok jest sprawiedliwy.



- Myślę, że wyrok sprawiedliwy. To jest taki czyn, który był - jak to mówię - na granicy życia i śmierci. To musi być takie memento dla innych, że ponosi się karę za takie rozboje, fizyczną przemoc. Jestem zadowolony z wyroku - mówił Jagielski.



Wyrok jest prawomocny.