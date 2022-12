Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dzieci ze szczecińskiego przedszkola "Żagielek" z okazji Mikołajek odwiedziły wojewodę zachodniopomorskiego.

Maluchy zaśpiewały kolędy oraz piosenkę żeglarską. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w gabinecie wojewody. Z okazji dzisiejszego święta, Zbigniew Bogucki podarował dzieciom torby pełne prezentów.



- Dostałem misia, kredki - mówi obdarowane dziecko. - Tu jest fajnie.



- Dzieci są zawsze z czymś, chociaż to my powinniśmy obdarowywać je różnego rodzaju upominkami, a to one zawsze nam przynoszą prezent. Tak, jak dziś te kolędy. Mają uśmiechnięte buzie - mówi wojewoda Zbigniew Bogucki.



Mikołajki to święto zorganizowane z okazji dnia św. Mikołaja z Miry, który co roku 6 grudnia wręczał dzieciom prezenty.