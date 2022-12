Dzieci z podstawówki poznały tajniki pracy reportera [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Z okazji mikołajek dzieci z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie odwiedziły Radio Szczecin.

Zwiedziły naszą rozgłośnię, poznały tajniki pracy reportera, opowiedziały nam także, co przyniósł im Mikołaj. - Napisałem list do mikołaja i miały być klocki LEGO i album. Ja dostałam kocyk i czekoladki. Ja z kolei zestaw ubrań i słodycze. Ja zegarek, a ja kalendarz adwentowy - mówiły rozradowane dzieci.



Mikołajki dla dzieci odbędą się we wtorek między innymi w Szczecińskim Domu Sportu.