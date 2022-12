Mikołajkowy "Dzień Darczyńcy" w Archiwum Państwowym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Kolejne bezcenne pamiątki rodzinne, spuścizny czy też zbiory i kolekcje prywatne trafiły do Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Zostały dziś oficjalnie zaprezentowane w ramach tzw. "Dnia Darczyńcy". To akcja od kilku lat cykliczna - mówi Krzysztof Kowalczyk z Archiwum Państwowego w Szczecinie.



- Ta akcja jest stosunkowo świeża, bo to decyzja naczelnego dyrektora z 2020 roku, żeby był obchodzony "Dzień Darczyńcy". Natomiast będzie to święto cykliczne, więc jeśli ktoś tych materiałów nie przekazał w tym roku, to jest szansa, aby to zrobić pod czujnym okiem naszych archiwistów w roku następnym - dodaje Kowalczyk.



Jednymi z najciekawszych zaprezentowanych dziś pamiątek były drewniane, własnoręcznie wykonane pieczątki. Dotyczyły działalności Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w szczecińskim porcie oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy im. księdza Jerzego Popiełuszki - mówi Bartosz Sitarz z Archiwum Państwowego w Szczecinie.



- Część z nich dotyczy konkretnych wydarzeń, między innymi Pielgrzymki Ludzi Świata Pracy, również pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1987 roku, kiedy to papież odwiedził Szczecin. Jest także pieczątka, która była przybijana na cegiełkę, dzięki której zbierano środki na stworzenie ołtarza i witraża w kaplicy portowców w szczecińskiej katedrze - wymienia Sitarz.



Obok pieczęci, przekazane do Archiwum Państwowego pamiątki, to między innymi zdjęcia, legitymacje związkowe, medale czy też inne materiały pochodzące z okresu powojennego i z okresu działalności opozycji antykomunistycznej.