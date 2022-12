Szpital MSWiA z nowoczesną izbą przyjęć [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jest bardziej funkcjonalnie i komfortowo, tak dla pacjentów, jak i personelu. Zakończył się remont Izby Przyjęć szpitala MSWiA w Szczecinie.

W ramach prac powstały dwa oddzielne wejścia na izbę. Jest osobne dla pacjentów z planowanymi przyjęciami na oddziały i nagłych przypadków - mówi Elżbieta Kasprzak, dyrektor szpitala MSWiA w Szczecinie.



- Do tak zwanych ostrych przyjęć, tutaj podjeżdżają karetki i tu są nagłe, ostre przypadki zaopatrywane. W drugiej części, która ma też oddzielne wejście jest planowa izba przyjęć i tam są pacjenci, którzy mają zaplanowany zabieg. Mogą więc spokojnie czekać i nie muszą widzieć drastycznych czasem sytuacji, związanych z ratowaniem życia - dodaje Kasprzak.



Pandemia pokazała, jak ważną rolę odgrywają szpitale resortowe - mówił Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji: - W czasach, kiedy trzeba włączyć ten przycisk zarządzania kryzysowego, kiedy trzeba podjąć działania niestandardowe. Resortowa służba zdrowia zdała wielki egzamin, i wciąż zdaje go z pomocą także osobom rannym, które przybywają do Polski z Ukrainy.



Remont izby rozpoczął się w marcu, a zakończył we wrześniu. Kosztował ponad trzy mln złotych, 2,7 mln pochodzi z budżetu państwa z funduszu covidowego.