Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Miał przy sobie narkotyki i nie miał za to prawa siadać za kierownicą. To jednak nie wszystko, co miał na sumieniu kierowca, którego zatrzymali stargardzcy funkcjonariusze.

42-latek wpadł podczas policyjnej kontroli. Jak się okazało, miał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Do tego policjanci znaleźli przy nim amfetaminę, a po sprawdzeniu w bazie danych wyszło na jaw, że mężczyzna ma do odsiadki karę pozbawienia wolności.



O jego dalszym losie zdecyduje sąd.